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05 февраля 2021 Стартовал первый поток новой программы развития инновационных компаний StartHub.Moscow

Стартовал первый поток новой программы развития инновационных компаний StartHub.Moscow

Первый поток программы развития бизнеса StartHub.Moscow сегодня стартовал на экспериментальной площадке «Старт Хаб» на Красном Октябре. Организатор проекта – Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Первый же поток StartHub.Moscow собрал более 950 заявок на участие. Из них эксперты отобрали 100 проектов в разных сферах — недвижимости, финансах, логистике, ритейле и других. Для каждой из команд будет разработана индивидуальная дорожная карта по развитию бизнеса, рассчитанная на пять месяцев. Помогать в ее реализации будут опытные наставники. Участники также получат доступ к инфраструктуре совместного пользования прямо в центре Москвы», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Сотрудники компаний, отобранных в первый поток StartHub.Moscow, получат возможность участвовать в воркшопах, вебинарах, бизнес-завтраках, конференциях с участием экспертов из корпораций и венчурных фондов.

Пройдя программу, предприниматель сможет вступить в специальный «Клуб основателей» и получить доступ к ряду закрытых мероприятий. Таким образом, выпускники проекта будут делиться опытом и знаниями с новыми резидентами.

Центром программы поддержки стартапов StartHub.Moscow станет новая площадка «Старт Хаб», открытая в декабре прошлого года на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь». Участники проекта смогут бесплатно пользоваться всей ее инфраструктурой площадки — общим офисным пространством, площадкой для нетворкинга, переговорными комнатами и конференц-залами. Кроме того, на 2021 год здесь запланировано более 150 мероприятий на актуальные для стартапов темы. 

Подробнее узнать о мероприятиях на площадке «Старт Хаб» на Красном Октябре и зарегистрироваться на них можно на сайте проекта.

 

фото: innoagency.ru

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