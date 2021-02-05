Стартовал первый поток новой программы развития инновационных компаний StartHub.Moscow

Первый поток программы развития бизнеса StartHub.Moscow сегодня стартовал на экспериментальной площадке «Старт Хаб» на Красном Октябре. Организатор проекта – Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Первый же поток StartHub.Moscow собрал более 950 заявок на участие. Из них эксперты отобрали 100 проектов в разных сферах — недвижимости, финансах, логистике, ритейле и других. Для каждой из команд будет разработана индивидуальная дорожная карта по развитию бизнеса, рассчитанная на пять месяцев. Помогать в ее реализации будут опытные наставники. Участники также получат доступ к инфраструктуре совместного пользования прямо в центре Москвы», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Сотрудники компаний, отобранных в первый поток StartHub.Moscow, получат возможность участвовать в воркшопах, вебинарах, бизнес-завтраках, конференциях с участием экспертов из корпораций и венчурных фондов.

Пройдя программу, предприниматель сможет вступить в специальный «Клуб основателей» и получить доступ к ряду закрытых мероприятий. Таким образом, выпускники проекта будут делиться опытом и знаниями с новыми резидентами.

Центром программы поддержки стартапов StartHub.Moscow станет новая площадка «Старт Хаб», открытая в декабре прошлого года на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь». Участники проекта смогут бесплатно пользоваться всей ее инфраструктурой площадки — общим офисным пространством, площадкой для нетворкинга, переговорными комнатами и конференц-залами. Кроме того, на 2021 год здесь запланировано более 150 мероприятий на актуальные для стартапов темы.

Подробнее узнать о мероприятиях на площадке «Старт Хаб» на Красном Октябре и зарегистрироваться на них можно на сайте проекта.